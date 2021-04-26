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Происшествия

35 лет прошло с момента катастрофы на Чернобыльской АЭС

Памятная дата, отмечаемая в России ежегодно 26 апреля, — День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф — появилась в официальном календаре российских памятных дат спустя семь лет после аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает calend.ru.

Дата была установлена постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 22 апреля 1993 года, но сначала называлась «День катастрофы на Чернобыльской АЭС — День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах». В апреле 2012 года президент России Дмитрий Медведев утвердил изменения в закон, в соответствии с которыми памятная дата получила новое название. Таким образом, внесённые изменения позволили увековечить память погибших и отдать почести живущим участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф.

Самая известная техногенная авария современности случилась 26 апреля 1986 года, когда произошел взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. В результате был полностью разрушен реактор, в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ. Образовавшееся облако разнесло радионуклиды по большей части территории Европы и Советского Союза. В Российской Федерации было загрязнено более 59 тысяч квадратных километров территории. Почти 8,4 миллиона человек в России, Украине и Белоруссии подверглись воздействию радиации.

По официальным сообщениям, сразу же после катастрофы погиб 31 человек, а более полумиллиона ликвидаторов, принимавших участие в тушении пожаров и расчистке, получили высокие дозы радиации. Пожар на ЧАЭС тушил дежурный караул пожарных частей Чернобыля и Припяти, а также дополнительные бригады из Киева и близлежащих областей. Из средств защиты у пожарных были только брезентовая роба, рукавицы, каски и противогазы, не способные противостоять радиации.

Последствия аварии ликвидировали команды нескольких ведомств. В 30-километровой зоне вокруг АЭС работали специалисты и военные. Всех их позднее стали называть ликвидаторами. Они находились в опасной зоне посменно: те, кто «набирал» максимально допустимую дозу радиации, уезжали, на их место приезжали другие. Общее количество ликвидаторов достигло почти 600 тысяч человек.

В первые дни их задачей было снизить радиоактивные выбросы из разрушенного реактора и предотвратить более серьезные последствия, например еще один, более мощный, взрыв. Когда эта опасность была ликвидирована, начались работы по очистке территории и строительству так называемого «саркофага» — бетонного корпуса вокруг четвертого энергоблока.

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