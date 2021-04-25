Завтра Великий понедельник открывает Страстную неделю

20:53, 25 апреля 2021, ПАИ

Завтра начинается последняя неделя Великого поста – Страстная. Открывает ее Великий понедельник. В этот день на церковных службах вспоминают сюжет из Ветхого завета — о патриархе Иосифе, проданном собственными братьями в рабство, пишет «Комсомольская правда».

Также православным напоминают о проклятии Христом бесплодной смоковницы, которая символизирует нераскаявшуюся душу. Патриарх начинает чин мироварения.

«Этот ритуал совершается раз в год и представляет собой изготовление особого освященного ароматического масла (миро), применяемого для помазания после крещения. Варят миро в течение трех дней. В составе — смесь из пятидесяти различных масел, трав и душистых смол. В России этот процесс происходит только в одном месте — малом соборе Донского монастыря в Москве», - пишет издание.

Освящают готовое миро в Великий четверг, а после рассылают по епархиям и благочиниям Русской православной церкви.