В городе Дно в день всероссийского субботника впервые прошли «Чистые игры»

23:25, 25 апреля 2021, ПАИ

В Дно придумали уникальные «Чистые игры», в которых смогли принять участие все желающие. В день всероссийского субботника за правильный сбор мусора соревновались одиннадацать команд – две из них приехали из Порхова, одна из Новгородских Сольцов.

Им предстояло на время расчистить лесную зону за Районным культурным центром, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного собрания депутатов.





Острая проблема

«Проблема мусора – очень острая, она стоит перед нашим поколением, нашими детьми и внуками. Если ей сейчас не уделить должного внимания, потом всем нам будет жить не так комфортно, как хотелось бы. Проблема в утрате культуры поведения и в обилии пластиковых упаковок», - отметил Глава Дновского района Михал Шауркин, приветствуя участников.

Он также выразил сожаление, что раздельный сбор мусора пока остаётся только намерением. Его поддержал Геннадий Григорьев, обративший внимание участников на то, что в этом массиве мусор накапливался годами. И понадеялся, что дновцы положат начало новой, замечательной традиции, которую подхватят все районы Псковской области.

Баллы имели значение

По правилам чистых игр каждый мешок смешанного, крупного мусора и найденные покрышки оценивались в пять баллов. По два балла команды могли получить во время фотоохоты – за каждый объект, найденный по снимкам, размещённым в группе, и за чекины на территории до уборки и после. Емелись в перечне свои артефакты и экологические загадки. Отдельно оценивались найденные батарейки, мешки с сортированным пластиком, стеклом, металлом.

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«На уборку было отведено полтора часа. Этого времени хватило, чтобы досконально расчистить территорию и собрать почти 275 кг мусора. В артефакты записали два старых телевизора, стиральную доску, лопату и шампур», - рассказали в пресс-службе.

Победителей наградили благодарственными письмами и призами. Теперь в лесопарковой зоне за культурном центром можно проводить городские мероприятия и соревнования по спортивному ориентированию.

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