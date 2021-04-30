Премьер-министр Индии: страну потряс «коронавирусный шторм»

23:51, 25 апреля 2021, ПАИ

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявила, что страну потряс «коронавирусный шторм», передает РИА Новости. У главы индийского правительства есть реальный повод для серьезного беспокойства. Число выявленных случаев инфекции в стране за прошедшие сутки составило рекордные 349 тысяч человек.

«Мы были воодушевлены после успешной борьбы с первой волной инфекции, но эта буря потрясла нашу нацию», — сказал Моди.

Больницы Дели отказываются принимать новых заболевших, поскольку испытывают острую нехватку медицинского кислорода и коек. Только в прошедшую пятницу не менее 25 пациентов с COVID-19 скончались в больнице Дели из-за нехватки кислорода. Врачи официально признали, что не могут справиться с наплывом пациентов.