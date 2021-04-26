Из-за самолечения россияне стали чаще умирать от COVID-19

08:24, 26 апреля 2021, ПАИ

Обстановка с заболеваемостью COVID-19 остается напряженной и нестабильной, отметил главврач медцентра «Лидер медицины», инфекционист Евгений Тимаков. Об этом пишет газета «Известия».

По его мнению, рост заболеваемости продолжается, но люди боятся обращаться к врачам, поскольку не хотят сидеть на карантине. Многие консультируются дистанционно, лечатся дома, на даче, не обращаясь в государственные службы. Это стало заметно по росту коэффициента летальности в последнее время, утверждает специалист.

Коэффициент летальности, по его словам, считается путем деления количества умерших на число заболевших. 25 апреля оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщил о том, что за сутки в России выявлены 8 780 новых заболевших Covid- 19, зарегистрировано 332 случая смерти. Соответственно на 25 апреля коэффициент летальности составляет 0,04 (4%). Для сравнения, 1 января было зафиксировано 536 смертей, при этом заболевших было 27039 Тогда коэффициент летальности составлял 0,02 (2%).

«Летальность выросла не потому, что мы стали хуже лечить, или вирус стал более агрессивным. Вывод напрашивается только один: люди попросту не обращаются к врачу», — заключил Евгений Тимаков.