Продлить отпуск отдыхающим в России предложил член Общественной палаты

08:54, 26 апреля 2021, ПАИ

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличить отпуск для тех, кто остается отдыхать в России. С соответствующей инициативой, как сообщает RT, он обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Прошу вас оценить возможность увеличения продолжительности оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней», - написал Хамзаев.

Для продления отпуска автор инициативы предлагает выполнять ряд условий: гражданину необходимо приобрести туристическую путевку или оплатить гостиницу в одной из туристических зон на срок от десяти суток.

Свое предложение Хамзаев обосновывает тем, что миллионы россиян ежегодно посещают иностранные курорты и оставляют там десятки миллиардов рублей.