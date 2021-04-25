Более тысячи псковских школьников приняли участие во всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности

09:14, 26 апреля 2021, ПАИ

Во всероссийской онлайн-олимпиаде «Юный предприниматель и финансовая грамотность» для учеников 1–9-х классов приняли участие более тысячи псковичей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка.

Олимпиада проходит на платформе Учи.ру с 13 апреля по 17 мая 2021 года. Начало основного тура ожидается 27 апреля. В этот день в 13 субъектах страны пройдут торжественные открытия олимпиады с участием глав регионов, а председатель банка России Эльвира Набиуллина проведет открытый онлайн-урок на тему «Что нужно знать об экономике, чтобы успешно управлять своими финансами?».

Начало урока — в 09:30 по московскому времени, он подойдет для учащихся шестых классов и старше. Трансляция будет доступна на странице мероприятия, в личных кабинетах учителей и учеников 6–11-х классов на платформе Учи.ру, в сообществе банка России в социальной сети «ВКонтакте», а также на сайте онлайн-уроков по финансовой грамотности Банка России.

Участникам предстоит решать задачи, приближенные к реальным бизнес-проблемам, а также научиться сравнивать и выбирать финансовые продукты, защищаться от мошенников на финансовом рынке. Участие бесплатное. Присоединиться к прохождению заданий олимпиады можно по ссылке или в личных кабинетах пользователей на онлайн-платформе Учи.ру.

Проект реализуется Банком России и Ассоциацией развития финансовой грамотности при содействии национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и Минэкономразвития России.