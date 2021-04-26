Гречку и курицу закупили для подопечных псковской «Лесопилки» на средства акции по сбору макулатуры

09:37, 26 апреля 2021, ПАИ

В результате проведения благотворительной акции по сбору макулатуры «Сдай макулатуру – накорми бездомных животных», которая прошла в Пскове 16-17 апреля, приют «Лесопилка» получил 20 000 рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в общественной организации «Зоозащита», на эти средства было закуплено 200 кг гречки и 30 кг курицы.

«Мы благодарим всех, кто участвовал в масштабной, очень яркой и продуктивной акции, которую организовал проект «Экомышление», - добавили в «Зоозащите» и отметили четкую организацию, активность партнеров акции и псковичей.

Напомним, в акции могли поучаствовать все жители Пскова. Для этого нужно было принести вторичное сырьё в пункты сбора на парковках гипермаркетов. В частности, к акции присоединились воспитанники и сотрудники Центра лечебной педагогики. Вырученные от сдачи макулатуры средства организаторы направили в приюты «Лесопилка» и «Шанс».