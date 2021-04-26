14 тонн томатов из Африки не пропустили в Псковскую область
На российско-латвийском участке в Псковской области не пропустили 14 тонн томатов из Сенегала. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Овощи следовали в адрес московской оптовой компании. В ходе проведения документарного контроля государственный инспектор установил, что фитосанитарный сертификат страны-экспортёра был не полностью оформлен и, таким образом, являлся недействительным.
По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.
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26 апреля 2021
Гречку и курицу закупили для подопечных псковской «Лесопилки» на средства акции по сбору макулатуры