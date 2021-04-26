14 тонн томатов из Африки не пропустили в Псковскую область

09:44, 26 апреля 2021, ПАИ

На российско-латвийском участке в Псковской области не пропустили 14 тонн томатов из Сенегала. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Овощи следовали в адрес московской оптовой компании. В ходе проведения документарного контроля государственный инспектор установил, что фитосанитарный сертификат страны-экспортёра был не полностью оформлен и, таким образом, являлся недействительным.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.