Полдник организовали для учащихся лицея №10 в Пскове по требованию прокуратуры

09:55, 26 апреля 2021, ПАИ

В Пскове прокуратура добилась организации полдника для учащихся лицея № 10. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Выяснилось, что в нарушение части 1 статьи 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьи 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в Лицее экономики и основ предпринимательства № 10 был нарушен режим питания школьников. При том, что учащиеся 6, 8, 10-х классов находятся в школе более 6 часов, полдники для учащихся второй смены не были предусмотрены.

Представление прокуратуры города в Лицее экономики и основ предпринимательства № 10 удовлетворено, нарушение законодательства устранено.