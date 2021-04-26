Трёх пьяных водителей задержали полицейские в Пскове и Порховском районе

10:21, 26 апреля 2021, ПАИ

В Пскове и Порховском районе дорожная полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 23 апреля в Пскове у дома на улице Шестака полицейские остановили для проверки автомобиль «Инфинити». Выяснилось, что иномаркой управлял 41-летний пскович, который находился в состоянии алкогольного опьянения. А вечером 24 апреля по улице Звездной на «Ладе Гранте» ехал 59-летний нетрезвый горожанин.

В деревне Верхний Мост Порховского района днем 24 апреля на улице Дубровского стражи порядка остановили ВАЗ-2107, за рулем которого находился 23-летний местный житель. Он был в нетрезвом виде.

Все водители дали признательные показания. По данным фактам полиция ведет проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.