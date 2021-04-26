Почти 2000 правонарушений пресекли сотрудники ГИБДД в Псковской области за неделю

10:24, 26 апреля 2021, ПАИ

С 19 по 25 апреля сотрудники ГИБДД УМВД России по Псковской области пресекли 1968 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Также выявлены 46 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них 9 — повторно.

За указанный период на территории области зарегистрированы 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 8 человек получили травмы различной степени тяжести, 1 погиб.

Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, беречь свои жизни и жизни других людей.