760 лесных пожаров ликвидировали в России за 7 дней

10:40, 26 апреля 2021, ПАИ

С 19 по 25 апреля лесопожарные силы и привлеченные лица ликвидировали 760 лесных пожаров в 43 регионах России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, в Северо-Западном федеральном округе леса горели в Республиках Карелия и Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях.

Причиной пожаров был антропогенный фактор. 219 из них возникли в результате выжигания сухой травы и перехода огня в лес с сопредельных территорий.

В тушении были задействованы 1 795 человек, 485 единиц техники, 8 воздушных судов. На авиационном мониторинге – 25 воздушных судов.

В двух муниципальных образованиях Псковской области введен особый противопожарный режим.