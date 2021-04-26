760 лесных пожаров ликвидировали в России за 7 дней
С 19 по 25 апреля лесопожарные силы и привлеченные лица ликвидировали 760 лесных пожаров в 43 регионах России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны.
По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, в Северо-Западном федеральном округе леса горели в Республиках Карелия и Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях.
Причиной пожаров был антропогенный фактор. 219 из них возникли в результате выжигания сухой травы и перехода огня в лес с сопредельных территорий.
В тушении были задействованы 1 795 человек, 485 единиц техники, 8 воздушных судов. На авиационном мониторинге – 25 воздушных судов.
В двух муниципальных образованиях Псковской области введен особый противопожарный режим.
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