Участки региональных дорог перекроют в Гдове для легкоатлетического пробега 2 мая

11:28, 26 апреля 2021, ПАИ

2 мая с 12:00 до 15:00 будут перекрыты участки дорог регионального значения в Гдове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Это связано с необходимостью обеспечить безопасность участников и зрителей легкоатлетического пробега «Гдовская весна – 2021».

Для проезда автотранспорта будут временно закрыты:

- участок дороги Гдов – Брагино, проходящей по 2-й Слободской улице, от пересечения с улицей Колхозной до пересечения с улицей Лазника. Объезд предусмотрен по улицам Новой – Колхозной – Вокзальному шоссе.

- участок дороги Гдов – Устье от пересечения с улицей Пограничной до деревни Устье (рыбзавод).

Временное прекращение движение обеспечивает администрация Гдовского района.