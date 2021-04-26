Кражу 270 туй раскрыла полиция в Пскове

11:28, 26 апреля 2021, ПАИ

В Пскове полицейские установили мужчину, подозреваемого в хищении 270 саженцев туи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ночь на 19 апреля злоумышленник проник через забор на территорию одной из организаций городского хозяйства на улице Яна Райниса. Оттуда он похитил 270 саженцев туи в кашпо, приготовленных для продажи, и вывез их на автомобиле. По предварительным данным, причиненный ущерб превысил 200 тысяч рублей.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия. Подозреваемым оказался неработающий 23-летний житель Псковского района. Большинство саженцев стражи порядка обнаружили и изъяли. Однако часть зеленых насаждений подозреваемый успел продать. В настоящее время выясняется их местонахождение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Проводится расследование.