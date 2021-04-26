Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Кражу 270 туй раскрыла полиция в Пскове

В Пскове полицейские установили мужчину, подозреваемого в хищении 270 саженцев туи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ночь на 19 апреля злоумышленник проник через забор на территорию одной из организаций городского хозяйства на улице Яна Райниса. Оттуда он похитил 270 саженцев туи в кашпо, приготовленных для продажи, и вывез их на автомобиле. По предварительным данным, причиненный ущерб превысил 200 тысяч рублей.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия. Подозреваемым оказался неработающий 23-летний житель Псковского района. Большинство саженцев стражи порядка обнаружили и изъяли. Однако часть зеленых насаждений подозреваемый успел продать. В настоящее время выясняется их местонахождение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Проводится расследование.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Есть ли у вас сезонная аллергия?
Проголосовать >>>

26 апреля 2021

Садовый дом подожгли в Псковском районе
26 апреля 2021

Две женщины погибли при пожаре в Бежаницком районе
26 апреля 2021

Автомобиль загорелся в Порхове
26 апреля 2021

35 лет прошло с момента катастрофы на Чернобыльской АЭС
25 апреля 2021

В Хабаровске пьяный водитель протаранил пять автомобилей, есть погибшие
24 апреля 2021

В Пензенской области 20 детей отравились хлором в бассейне
24 апреля 2021

Публикуем видео с места трагической гибели мужчины в Пскове
24 апреля 2021

Баня загорелась в Псковском районе

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...