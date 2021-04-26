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Общество

Бесплатное обучение предлагает ПсковГУ для безработных

ПсковГУ приглашает ищущих работу граждан пройти бесплатное обучение по программе «Цифровая экономика и интернет–предпринимательство: шаги к успеху». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

После обучения гражданин сможет:

– повысить свои навыки анализа внешней цифровой среды;

– выбирать и планировать модель собственного позиционирования на различных платформах;

– настраивать ведение интернет-маркетинга под свои цели и задачи;

– работать с источниками финансирования и системой налогообложения;

– освоить проектную деятельность и многое другое.

Подать заявку на обучение можно по ссылке.

Стать участниками бесплатного обучения могут следующие категории слушателей: гражданин, ищущий работу и обратившийся в органы службы занятости; в возрасте 50 лет и старше; предпенсионного возраста; женщина в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет; женщина с детьми дошкольного возраста и в поисках работы.

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» ПсковГУ проведёт бесплатное обучение для граждан, ищущих работу или планирующих сменить род своей деятельности. Обучение будет проводиться по программам «Разработка веб-сайтов», «Цифровая экономика и интернет-предпринимательство: шаги к успеху» и «Основы SMM», а также «Документационное обеспечение деятельности организации (делопроизводитель, секретарь общего профиля)» на образовательной платформе Томского государственного университета.

Тем гражданам, которые находятся в поисках работы или обратились в органы службы занятости, предлагается выбрать курсы повышения квалификации ПсковГУ для бесплатного обучения. Начало обучения будет проводиться по мере набора групп.

Проект реализуется в рамках гранта Правительства Российской Федерации, полученного Томским государственным университетом. На основании трёхстороннего соглашения, подписанного между университетами и комитетом по труду и занятости Псковской области, федеральным оператором проекта выступает ТомГУ, а региональным – ПсковГУ.

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