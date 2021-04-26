К 9 Мая «Почта России» доставит ветеранам поздравления президента

11:36, 26 апреля 2021, ПАИ

По традиции накануне Дня Победы «Почта России» доставит ветеранам войны, труженикам тыла и блокадникам персональные поздравления, подписанные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе организации, с 2 по 8 мая включительно специальные художественно оформленные конверты с поздравлением главы государства получат более 800 тысяч почетных адресатов по всей стране.

«Почта России» заверила, что сотрудники приложат все усилия к тому, чтобы ветераны получили поздравления независимо от их местопребывания в праздничные дни. При необходимости специалисты «Почты России» будут уточнять новое место жительства ветерана и доставлять конверты по актуальным адресам. Если человека не будет дома, например в связи с отъездом на дачу, письмо будет храниться в ближайшем отделении в течение месяца. Сотрудник почты в течение этого времени будет регулярно повторять попытки доставки поздравления. Письма вручаются адресатам лично, но без требования подписи в получении.