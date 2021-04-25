Псковские библиотекари выпустили видеоролик ко Дню нотариуса

12:09, 26 апреля 2021, ПАИ

К профессиональному празднику российских нотариусов, который отмечается 26 апреля, Центр правовой и социальной информации Центральной городской библиотеки Пскова совместно с Нотариальной палатой Псковской области подготовили познавательный видеоролик «10 вопросов» нотариусу». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В видеоролике нотариус Красногородского нотариального округа Псковской области, член Совета молодых юристов Псковского регионального отделения «Ассоциации юристов России» Наталья Анисимова и нотариус Локнянского нотариального округа Псковской области Ольга Львова ответили на вопросы о своей профессии.

Этот ресурс будет особенно полезен школьникам, которые интересуются профессией нотариус, а также студентам юридических факультетов, которые необходимо определиться со специальностью.

В помощь молодым людям Центральная городская библиотека Пскова (библиотека на Конной) также подготовила виртуальную выставку про профессию нотариуса.

С видеороликом можно ознакомиться здесь.

Профессиональный праздник нотариусов установлен Указом Президента РФ от 26.04.2016 г. № 195 «О Дне нотариата». В России первые упоминания нотариуса относят к XII веку. В 2010 году при археологических раскопках в городе Старая Русса Новгородской области была найдена берестяная грамота, которая по сути является нотариальным удостоверением. Писца по имени Торлин, который заверил эту грамоту, можно назвать первым известным русским нотариусом.