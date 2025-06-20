В Псковской области возобновились съёмки военной драмы с Фёдором Добронравовым
В Псковской области возобновились съёмки военной драмы «Семь вёрст до рассвета», посвящённой подвигу самого пожилого Героя Советского Союза Матвея Кузьмина, с Фёдором Добронравовым в главной роли, пишет «Комсомольская правда – Псков».
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Фото: съемочная группа фильма «Семь верст до рассвета» и комитет по культуре Псковской области
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Фото: съемочная группа фильма «Семь верст до рассвета» и комитет по культуре Псковской области
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Фото: съемочная группа фильма «Семь верст до рассвета» и комитет по культуре Псковской области
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Фото: съемочная группа фильма «Семь верст до рассвета» и комитет по культуре Псковской области
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Фото: съемочная группа фильма «Семь верст до рассвета» и комитет по культуре Псковской области
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Фото: съемочная группа фильма «Семь верст до рассвета» и комитет по культуре Псковской области
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Фото: съемочная группа фильма «Семь верст до рассвета» и комитет по культуре Псковской области
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Фото: съемочная группа фильма «Семь верст до рассвета» и комитет по культуре Псковской области
После завершения зимнего этапа, связанного с подвигом Кузьмина, съёмочная группа вернулась в регион. Участники группы отметили, что деревня Бусулаево встретила их яркими красками, детским смехом, фольклорными песнями и атмосферой мирной жизни за два дня до начала Великой Отечественной войны.
Творческая команда решила встретить 22 июня в год 80-летия Великой Победы на съёмочной площадке и почтить память павших минутой молчания. Они стремятся максимально точно воссоздать реалии того дня, включая детали ландшафта, высоту травы, а также голос Юрия Левитана, звучащий из громкоговорителя.
Кинематографисты подчеркнули, что при работе над историческим фильмом, основанным на реальных событиях, важна каждая деталь: декорации, грим, костюмы, реквизит, игровой транспорт и, главное, правильная атмосфера для всех участников съёмок – от ведущих актёров до массовки. Команда считает честью возможность рассказать историю Матвея Кузьмина и донести его подвиг до широкой аудитории, чтобы сохранить память о нём.
Напомним, 22 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился со съёмочной группой фильма «Семь вёрст до рассвета», посвящённого подвигу Героя Советского Союза Матвея Кузьмина.
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