Сразу несколько турниров для зрителей проведут на фестивале «Довмонт Псковский»
Сразу несколько турниров для зрителей проведут на фестивале «Довмонт Псковский», который пройдёт в Псковском кремле 28 июня. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Гости фестиваля «Довмонт Псковский» смогут не только посмотреть на поединки опытных реконструкторов, но и сами посостязаться в турнирах. Организаторы приготовили призы для участников мероприятия.
В программе мероприятия детский турнир стойкости, детский «конный» турнир, лучный турнир, состязания в стрельбе из катапульт.
Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.
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