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Общество

Сразу несколько турниров для зрителей проведут на фестивале «Довмонт Псковский»

Сразу несколько турниров для зрителей проведут на фестивале «Довмонт Псковский», который пройдёт в Псковском кремле 28 июня. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото: Псковский музей-заповедник

Гости фестиваля «Довмонт Псковский» смогут не только посмотреть на поединки опытных реконструкторов, но и сами посостязаться в турнирах. Организаторы приготовили призы для участников мероприятия.

В программе мероприятия детский турнир стойкости, детский «конный» турнир, лучный турнир, состязания в стрельбе из катапульт.

Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

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