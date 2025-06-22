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Культура

Солистка Настасья Петрова пригласила псковичей на джазовый концерт под открытым небом

26 июня в 19:30 в историческом пространстве Поганкиных палат состоится концерт эстрадно-джазового оркестра Псковской области. В этом году программа «Галерея-Джаз» посвящена великим мастерам джазовой музыки, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции региона.

Солистка Настасья Петрова исполнит знаковые джазовые композиции Summertime, Hello, Dolly, Georgia, Sway и другие.

«Вечер представляет собой тщательно подобранную подборку произведений, отражающих богатое наследие джазовой классики. В программе инструментальные композиции и вокальные номера, отражающие различные направления и эпохи развития джаза», – рассказали в ТКД

Инструментальная часть концерта включает произведения, ставшие классикой жанра. «Особого внимания заслуживает джазовая интерпретация «Маленькой ночной серенады», демонстрирующая мастерство оркестра в обработке классических произведений», – отметили в ТКД.

Билеты на концерт можно приобрести здесь.

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