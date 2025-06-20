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Культура

Солистка Ярославской филармонии даст два органных концерта в Печорах

Два концерта в лютеранской кирхе святого Петра в Печорах даст органистка, солистка Ярославской государственной филармонии Софья Иглицкая, сообщили ПАИ организаторы выступлений. 21 июня концерт начнётся в 16:30, 22 июня – в 16:00.

Софья Иглицкая. Фото предоставлено организаторами

Прозвучат произведения трëх органных композиторов – Баха, Франка и Регера.

В программе:

И. С. Бах (1685–1750)
Прелюдия и фуга e-moll, BWV 548

Две хоральные прелюдии на тему «Allein Gott in der Höh' sei Ehr'» («Слава в вышних Богу»):
A-dur BWV 662
G-dur BWV 663
Фантазия g-moll, BWV 542/1
Трио-соната e-moll, BWV 528:
II Andante

С. Франк (1822-1890)
Хорал №2 h-moll

М. Регер (1873-1916)
Благодарственный псалом, op. 145.

Кирха находится в Печорах по адресу: улица Гагарина, 12а.

После окончания Первой мировой войны Печоры отошли Эстонии. Городская лютеранская община росла, поэтому встал вопрос о строительстве кирхи. Её возвели по проекту псковского архитектора Анатолия Подчекаева. В сентябре 1926 года состоялось торжественное освящение церкви.

Орган эстонской фирмы Kriisa был построен два года спустя. Эта фирма, основанная братьями Крииза, существовала на тот момент более 30 лет и имела крупнейшую в Эстонии органную мастерскую.

В печорской кирхе установлен романтический орган с пневматической трактурой в стиле немецкого романтического органостроения. Похожие инструменты создавали такие мастера, как Вильгельм Зауэр и Эберхард Фридрих Валькер. Подобных органов в России всего три: один – в Москве, в лютеранском храме Петра и Павла, второй – в Мальтийской капелле в Санкт-Петербурге. Печорский орган – третий в стране и единственный в провинции.

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