Особый пассажир: как правильно перевозить ребёнка в автомобиле

11:27, 28 апреля 2021, ПАИ

Ребёнок в автомобиле – особый пассажир, и внимание к нему тоже требуется особое. Составим подробную инструкцию о том, как перевозить детей разного возраста, как выбрать автокресло и правильно его установить, узнаем, какое наказание предусмотрено за нарушение действующих правил.

Про безопасность детей, ответственность родителей и чудовищные последствия ДТП для маленьких пассажиров сказано и написано уже сотни раз, но некоторые взрослые дяди и тёти за рулём всё равно продолжают полагаться на удачу, авось и прочие неочевидные вещи. Это совершенно необъяснимо, особенно в случаях, когда речь идёт о жизни собственного ребёнка.

По данным пресс-службы Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области, в 2020 году произошло 45 ДТП, в которых пострадал 51 маленький пассажир, погибли двое. Восемь детей, получивших травмы, не были пристёгнуты должным образом.

Что говорится в правилах?

До 2017 года правила перевозки детей до 12 лет были едины, но новый регламент установил нормы для детей до 7 лет и для детей от 7 до 11 лет включительно. Изменения относительно перевозки несовершеннолетних в автомобилях вступили в силу 12 июля 2017 года, с тех пор законодательство не менялось. Обсуждалась инициатива повысить штраф для нетрезвых водителей с детьми-пассажирами до 50 тысяч рублей, но пока решение не принято.

Согласно правилам, детей младше 7 лет можно перевозить только с использованием автолюльки/автокресла на переднем или заднем сиденье автомобиля, ребёнка от 7 до 11 лет – на заднем сиденье в детском кресле или без него, но пристёгнутого штатным ремнем безопасности, на переднем сиденье – только в автокресле, ребёнка старше 12 лет – на любом пассажирском месте без детского кресла, но пристёгнутого штатным ремнем безопасности.

Отдельное замечание касается детей до 12 лет, рост которых превышает 150 см или вес которых больше 36 кг. По классификации детских кресел, о которой ниже, они не помещаются ни в одно удерживающее устройство, поэтому их можно перевозить с использованием штатных ремней безопасности, но, согласно ПДД, только на заднем сиденье.

До лета 2017 года в правилах была фраза, разрешавшая перевозку детей на заднем сиденье «с использованием иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства»: это были так называемые адаптеры ремней безопасности. Однако в новой редакции эту фразу убрали, и теперь применение «иных средств» запрещено.

Как выбрать автокресло по возрасту?

Автокресла, которые продаются в России, должны соответствовать постановлению № 44 Европейской экономической комиссии (в техрегламенте оно указано как «правила ЕЭК ООН № 44-04»), которое также обозначают по-английски как ECE R44/04. Именно оно сформулировало разделение детских кресел на пять групп.

Группа 0 – это автолюльки для детей с рождения и до 6-9 месяцев. Ребёнок в них располагается лежа и пристёгивается отдельными ремнями, а кресло крепится в автомобиле при помощи системы ISOFIX или штатных ремней безопасности. Само устройство ставится боком - перпендикулярно ходу движения - на заднем сиденье. Перевозить ребенка можно и на переднем сидении, но при этом он должен лежать спиной по ходу движения. При установке спереди фронтальная подушка безопасности (при ее наличии) должна быть отключена (!)

Группа 0+ – это схожие с автолюльками кресла, в которых ребенок располагается лежа или полулёжа. В отличие от группы 0, здесь может не быть съёмного вкладыша для новорождённых, а кресла подходят для детей до 1,5 лет. Ребёнок в них пристёгивается отдельными ремнями, а кресло крепится в автомобиле при помощи системы ISOFIX или штатных ремней безопасности. Кресло может устанавливаться на переднем или на заднем сиденье, при установке спереди фронтальная подушка безопасности (при её наличии) должна быть отключена.

Группа 1 – кресла для детей, способных самостоятельно сидеть, то есть примерно с 9 месяцев и до 3-4 лет. Такие кресла обычно устанавливаются лицом по ходу движения, хотя есть и модели с обратным направлением установки. Ребёнок в них располагается сидя и пристёгивается отдельными ремнями, а кресло крепится в автомобиле при помощи системы ISOFIX или штатных ремней безопасности. Кресло также может устанавливаться на переднем или на заднем сиденье, при установке спереди фронтальная подушка безопасности должна быть отключена.

Группа 2 – это удерживающие устройства для детей с 3-4 и до 7-8 лет. Здесь уже возможны варианты: это может быть полноценное кресло или бустер - сиденье без спинки. Крепление ISOFIX для них уже необязательно, а ребенок может сидеть спереди или сзади и пристёгиваться штатными ремнями безопасности.

Группа 3 – это схожая с группой 2 категория устройств для детей с 6-7 до 12 лет. В таком кресле/бустере ребёнок также может сидеть на любом ряду сидений и пристёгиваться штатными ремнями безопасности.

Выше мы уже обратили внимание, что, согласно Правилам дорожного движения, водитель имеет право перевозить ребёнка на заднем сиденье без автокресла уже с 7 лет вне зависимости от роста и веса, но в реальности всё-таки следует учитывать эти параметры, так как штатный ремень не всегда может обеспечить нужный уровень безопасности. Если ребёнок помещается в соответствующее автокресло, с ним защита будет лучше, чем без него.

Поскольку дети быстро растут, существуют автокресла, которые можно подстраивать под разные возрасты. Такие сиденья удобны, когда ребёнок из кресла одной группы уже вырос, а для другого ещё мал. Универсальное сиденье обходится дешевле, но уступает в безопасности.

Может ли инспектор потребовать на проверку сертификат на детское кресло? Нет, не может. Водитель не обязан возить с собой документы, подтверждающие сертификацию детского кресла. То есть ответственность за правильный выбор автолюльки, кресла или бустера полностью лежит на том, кто везёт ребёнка. Здравый смысл пока никто не отменял.

Штраф за перевозку детей без автокресла

Штраф за отсутствие детского кресла отличается в зависимости от того, кто совершил нарушение. Согласно статье 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей», физическое лицо (родитель, родственник) должно заплатить 3 тысячи рублей, должностное (воспитатель, учитель, таксист) - 25 тысяч рублей, юридическое (школа, таксомоторная компания) - 100 тысяч рублей

Штраф за неправильную перевозку детей

Аналогичные штрафные санкции – от 3 тысяч до 100 тысяч рублей могут наложить, если автокресло явно не подходит ребёнку по телосложению; если в автокресле находится более одного ребёнка; если автокресло не зафиксировано в соответствии с инструкцией.