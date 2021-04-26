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Культура

Куда сходить на майские: режим работы музейных объектов в Пскове

С 1 по 3 мая с 11:00 до 18:00 будут работать Приказная палата Псковского кремля, Власьевская башня (смотровая площадка), главное здание Псковского музея (экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» и «Псковский край в годы ВОВ») на улице Некрасова, 7, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, Фондохранилище (Дом Масона) в Комсомольском переулке, 6, Двор Постникова на улице Олега Кошевого, 2, «Варлаамовский угол» на улице Леона Поземского, 46.

4 мая с 11:00 до 18:00 работают только Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, музей-квартира Ленина и музей-квартира Юрия Спегальского, «Варлаамовский угол».

5 мая с 11:00 до 18:00 работают все объекты кроме Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря.

С 8 по 10 мая с 11:00 до 18:00 работают Приказная палата, Власьевская башня, главное здание Псковского музея, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, Фондохранилище (Дом Масона), Двор Постникова и «Варлаамовский угол».

11 мая – объекты музея закрыты для посещения.

С 11.00 до 18.00 будут работать только музей-квартира Ленина и музей-квартира Юрия Спегальского.

Телефоны: экскурсионный отдел 8 8112 66 33 11, фондохранилище 8 8112 72 70 97, информационный центр музея 8 8112 72 45 74, Двор Постникова 8 8112 29 22 59.

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