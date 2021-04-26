Псковская городская библиотека запустила подкаст о Пушкине

12:55, 26 апреля 2021, ПАИ

Псковские библиотекари создали подкаст «Пушкин в Пскове» по одноимённой книге краеведа Евгения Матвеева, в которой рассказывается о нечастых поездках поэта в столицу тогдашней Псковской губернии, в том числе на бал губернатора в 1824 году и осенью 1825 года, когда Александр Пушкин встречался с архиепископом Евгением Казанцевым, а также в имения Назимова и Яхонтовых. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Ранее этот текст был издан всего один раз: он печатался отрывками в газете «Псковская правда» в 1998 году.

Рукопись Евгения Матвеева в Центральную библиотеку Пскова принёс заслуженный артист России Сергей Попков, которому краевед передал её при жизни. После этого псковские библиографы вместе с дочерью Евгения Матвеева Юлией восстановили неясные места рукописи, сверив её текст с публикацией в «Псковской правде», а также уточнили по другим источникам все приведённые в рукописи цитаты и создали её цифровую версию.

В итоге решено было издать книгу Евгения Матвеева в двух вариантах: в печатном виде и в виде подкаста. Текст подкаста читает Сергей Попков. Подкаст оформлен репродукциями художников Игоря Шаймарданова и Валентина Васильева. Послушать его можно здесь. Из этого подкаста можно узнать, каким поэт увидел Псков и нравы тогдашних псковичей, а также какие истории сопровождали его поездки по губернии и как они отразились в его произведениях.

Подкаст издан в рамках проекта «Пушкин и Псков» Централизованной библиотечной системы Пскова (руководитель - заслуженный работник культуры Галина Большакова, автор идеи – Людмила Слабченко).

К Всероссийскому Пушкинскому дню поэзии книга Евгения Матвеева «Пушкин в Пскове» также будет издана Централизованной библиотечной системой Пскова в бумажном виде с иллюстрациями Валентина Васильева и на двух языках (перевод на английский язык сделала псковский писатель Татьяна Рыжова).