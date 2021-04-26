Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Псковская городская библиотека запустила подкаст о Пушкине

Псковские библиотекари создали подкаст «Пушкин в Пскове» по одноимённой книге краеведа Евгения Матвеева, в которой рассказывается о нечастых поездках поэта в столицу тогдашней Псковской губернии, в том числе на бал губернатора в 1824 году и осенью 1825 года, когда Александр Пушкин встречался с архиепископом Евгением Казанцевым, а также в имения Назимова и Яхонтовых. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Ранее этот текст был издан всего один раз: он печатался отрывками в газете «Псковская правда» в 1998 году.

Рукопись Евгения Матвеева в Центральную библиотеку Пскова принёс заслуженный артист России Сергей Попков, которому краевед передал её при жизни. После этого псковские библиографы вместе с дочерью Евгения Матвеева Юлией восстановили неясные места рукописи, сверив её текст с публикацией в «Псковской правде», а также уточнили по другим источникам все приведённые в рукописи цитаты и создали её цифровую версию. 

В итоге решено было издать книгу Евгения Матвеева в двух вариантах: в печатном виде и в виде подкаста. Текст подкаста читает Сергей Попков. Подкаст оформлен репродукциями художников Игоря Шаймарданова и Валентина Васильева. Послушать его можно здесь. Из этого подкаста можно узнать, каким поэт увидел Псков и нравы тогдашних псковичей, а также какие истории сопровождали его поездки по губернии и как они отразились в его произведениях.

Подкаст издан в рамках проекта «Пушкин и Псков» Централизованной библиотечной системы Пскова (руководитель - заслуженный работник культуры Галина Большакова, автор идеи – Людмила Слабченко).

К Всероссийскому Пушкинскому дню поэзии книга Евгения Матвеева «Пушкин в Пскове» также будет издана Централизованной библиотечной системой Пскова в бумажном виде с иллюстрациями Валентина Васильева и на двух языках (перевод на английский язык сделала псковский писатель Татьяна Рыжова). 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Есть ли у вас сезонная аллергия?
Проголосовать >>>

26 апреля 2021

Посвященный Великой Победе концерт пройдёт в Пскове 6 мая
26 апреля 2021

35-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС отметили в Пскове
26 апреля 2021

Куда сходить на майские: режим работы музейных объектов в Пскове
25 апреля 2021

На территории Снетогорского монастыря псковские археологи открыли новый участок дороги XIX века

25 апреля 2021

Сегодня в Новоржевском Доме культуры прошел праздник народной музыки
25 апреля 2021

Транспортные полицейские провели в Печорах викторину для «трудных» подростков

25 апреля 2021

Большой сольный концерт в великолукском ДК дали музыканты V.V and Band

23 апреля 2021

О музыке и о себе - брифинг с Николаем Хондзинским и Арсением Муном

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...