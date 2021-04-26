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Культура

Псковский театр драмы опубликовал афишу на неделю с 26 апреля по 2 мая

На этой неделе Псковский театр драмы порадует зрителей сразу девятью показами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

В афишу недели вошли спектакли для разной аудитории, например, смелые и дерзкие постановки «Гробница малыша Тутанхамона» и «Село Степанчиково и его обитатели» (18+) и трогательный, волшебный кукольно-драматический спектакль «Я сделал крылья и летал».

«Гробница малыша Тутанхамона». 27 апреля, 19:00

Художницу Джейн номинируют на самую престижную премию для авторов комиксов. В тот же день она теряет свою дочь Атланту. Абстрагируясь от реальности, Джейн продолжает рисовать главный комикс своей жизни о маленьком Тутанхамоне, которого недостаток любви и материнской заботы превращает в диктатора и тирана.

Спектакль повествует о том, как важно внимательно слушать своего ближнего, а также о том, как искусство побеждает смерть.

Во второй раз выйдет на сцену в роли малыша Тутанхамона и подростка Атланты артистка Ксения Чехова, известная псковскому зрителю по ролям в спектаклях «Село Степанчиково и его обитатели», «Метель», «Ионыч», «Жанна», «Ревизор».

Спектакль для зрителей старше 18 лет.

«Село Степанчиково и его обитатели». 28 апреля, 19:00

Что заставляет людей придумать себе тирана и господина, поверить в него, а потом самим же бороться с ним? И готов ли человек, подчинившийся такому барину, по требованию «его превосходительства» отказаться от своей страстной последней любви?

В своем новом спектакле на псковской сцене Петр Шерешевский (режиссер спектакля «Ревизор») вслед за Достоевским размышляет о природе рабского сознания.

«Пиковая дама». 29 апреля, 19:00 (SOLD OUT)

Уже 60-й показ этой драматической мистификации проходит с аншлагом. В роли графини в четверг – старейшая актриса театра Мирра Горская.

«Я сделал крылья и летал». 1 и 2 мая, 12:00

Спектакль рассказывает о чуде появления малыша. Что чувствует ребенок, находясь еще внутри мамы? Как он представляет себе этот мир? Как относятся родители к этому событию? Спектакль трогает не только детей, но и взрослых, пробуждая в них внутреннего ребенка.

 «Свидетельские показания». 2 и 3 мая, 15:00 и 19:00

Главный герой «Свидетельских показаний» – таинственно погибший писатель Александр Виват, а точнее, его образ, оставшийся в памяти «свидетелей». Каким он был человеком – добрым или злым, спокойным или вспыльчивым, был успешным автором детективов или не мог написать и главы – попытаются выяснить зрители, сопоставив высказывания разных людей.

Захватывающий детектив о скуке в 13 частях, главный вопрос которого – а был ли этот человек или так… показалось?

Билеты на спектакли можно приобрести в кассе или на официальном сайте театра.

Афиша мероприятий на неделю в лектории «Ветка»:

– Лекционный курс «Несоветская философия в СССР». Кинотеатр «Арзамас». 26 апреля, 19:00

– Лекция Артема Верле «По ту сторону Эпиктета, или Беспокойство о спокойствии». 27 апреля, 19:00

– Творческая встреча с писателем Антоном Секисовым. 30 апреля, 19:00

Билет на лекцию Артема Верле стоит 150 рублей, на остальные мероприятия «Ветки» вход свободный.

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