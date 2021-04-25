Псковичи завоевали призовые места на всероссийском чемпионате и первенстве России по брейкингу

13:38, 26 апреля 2021, ПАИ

Команда хип-хоп центра «Хоть Отбавляй» завоевала призовые места на всероссийском чемпионате и первенстве России по брейкингу в Москве. Об этом сообщается в Instagram «Команды 2018».

Первое место в номинации «Девочки 14-15 лет» взяла Мария Костина, второе место в номинации «Мальчики 14-15 лет» у Никиты Костина, четвертое в номинации «3 на 3» взяли Максим Степанов, Мария Костина и Никита Костин.

По итогам соревнований будет сформирована спортивная сборная команда Российской Федерации по брейкингу, которая уже в этом году будет участвовать во всероссийских соревнованиях в Сочи (25-27 июня) и международных соревнованиях во Владивостоке (сентябрь 2021 года). Теперь ребята попадут в сборную России по брейкингу.