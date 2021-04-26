Более 1 млрд рублей потратят на реконструкцию парка в Псковском районе

13:41, 26 апреля 2021, ПАИ

В Псковском районе на реконструкцию парка у памятника Александру Невскому потратят более 1 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Андрей Турчак и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин посетили монумент, посвященный победе в Ледовом побоище, в Псковском районе.

Губернатор отметил, что там часто проходят культурные и научно-просветительские мероприятия.

В этом году для благоустройства данной территории выделили 11,8 млн рублей на первоочередные мероприятия. В дальнейшем запланирована масштабная реконструкция и уже подготовлена концепция нового парка – работы рассчитаны на три года.