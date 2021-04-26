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Общество

У избиркома Псковской области появился чат-бот в соцсети «ВКонтакте»

Облизбирком Псковской области совместно с Центром управления регионом Псковской области подготовил чат-бота, в котором псковичи смогут получить оперативные ответы на самые популярные вопросы. Об этом сообщается в Instagram территориальной избирательной комиссии Псковского района.

По словам разработчиков, чат-бот поможет найти избирательный участок, даст разъяснения по аккредитации средств массовой информации, через него можно оставить своё обращение в онлайн-приемной избирательных комиссий.

Также в связи со стартом подачи заявления на участие в тестировании дистанционного электронного голосования в чат встроена отдельная кнопка с подробной информацией о ДЭГ.

Для активации бота нужно нажать на кнопку «Написать сообщение».

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