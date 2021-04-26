Приговор похитительнице овсянки, аудиокассет и пены для бритья вынесли в Бежаницком районе

14:00, 26 апреля 2021, ПАИ

Бежаницкий районный суд вынес приговор ранее судимой 54-летней жительнице Красноярского края, проживающей на территории Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции, женщина обвинялась в краже.

23 января злоумышленница по предварительному сговору с иными лицами, находясь в состоянии алкогольного опьянения, тайно похитила чужое имущество. Через незапертую входную дверь преступники вошли в комнату, в которой проживал потерпевший, откуда украли пакет с овсяными хлопьями весом 8 кг, машинку для стрижки волос, баллон пены для бритья, три банки яблочного повидла, фонарик и буханку кукурузного хлеба, а также 15 аудиокассет. Затем они скрылись с места преступления и распорядились украденным по своему усмотрению, причинив материальный ущерб на общую сумму более 2600 рублей.

Подсудимая признала вину, раскаялась в содеянном, написала явку с повинной, активно способствовала раскрытию и расследованию совершенного преступления, а также добровольно возместила причиненный потерпевшему в результате преступления имущественный ущерб. Дело рассмотрено в особом порядке. Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимой, суд признал рецидив преступлений. В итоге женщину приговорили к обязательным работам на срок 200 часов. Приговор не вступил в законную силу.