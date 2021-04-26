Электроэнергию отключат в некоторых деревнях Гдовского района с 26 по 30 апреля

14:12, 26 апреля 2021, ПАИ

С 26 по 30 апреля в Гдовском районе в некоторых деревнях отключат электроэнергию в связи с ремонтными работами. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».

В частности, 26 апреля с 10:00 до 14:00 будут отключены от света садоводства «Приозерное», «Пригородное», деревня Макарушино — будет идти расчистка ВЛ-10 кВ. С 09:00 до 16:30 электроэнергии не будет в деревне Синьковщина — ТО ВЛ-10 кВ.

30 апреля с 10:00 до 16:30 будет отключена от света деревня Благодать — ремонт ВЛ 0,4 кВ. С 10:00 до 16:30 — Новая Зубовщина — строительство новой ВЛ.

Телефон для заявок: 8-800-220-0-220.