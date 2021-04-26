Празднование Вербного воскресенья в Псковской области прошло без нарушений общественного порядка

14:49, 26 апреля 2021, ПАИ

Без нарушений общественного порядка прошли массовые мероприятия, посвященные празднованию Вербного воскресенья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

25 апреля с 08:00 до 15:00 на территории 47 населённых пунктов прошли религиозные богослужения и обряды, посвященные Вербному воскресенью. Всего в них приняло участие около 5500 граждан: на кладбищах – 3300, в храмах и церквях – 2200.

Для обеспечения безопасного проведения мероприятий было задействовано около 150 полицейских, сотрудников Росгвардии и народных дружин.