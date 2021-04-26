Провести майские праздники на даче советует Роспотребнадзор

14:53, 26 апреля 2021, ПАИ

Майские праздники с 1-го по 10-е число лучше всего провести за городом или на даче в кругу семьи. Это хорошее решение в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, уверены в Роспотребнадзоре.

Прогулки и общение с семьей на открытом воздухе не несут значительного риска заражения, пишет РИА Новости, ссылаясь на ведомство. А вот большое скопление людей даже вне помещений, а также многократное посещение гостей являются нежелательными и потенциально опасными на фоне пандемии COVID-19.

Если все же есть желание пригласить гостей, то важно не забывать о масках. Подчеркивается, что маску нужно носить и во всех общественных местах, особенно там, где сложно соблюдать социальную дистанцию: в магазинах и в общественном транспорте.