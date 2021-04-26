До -2 похолодает в Псковской области предстоящей ночью

15:34, 26 апреля 2021, ПАИ

27 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от -2 до +3 градусов, днем — от +5 до +10.

Будет дуть ветер западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.