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Культура

Сегодня последний день приёма заявок на ежегодную конференцию «Мой край в годы Великой Отечественной войны»

6 мая в Пскове на базе Молодёжного центра состоится конференция, посвящённая Победе в Великой Отечественной войне. К участию в мероприятии приглашаются школьники 5-11 классов общеобразовательных школ, обучающиеся средних специальных и высших учебных заведений Псковской области, работающая молодёжь в возрасте до 30 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

Традиционно на конференцию принимаются работы по трём направлениям:

– генеалогическая (истории собственной семьи автора в годы войны: фронтовой путь членов семьи, судьба семьи во время войны);

– биографическая (биография ветеранов войны, не являющихся родственниками автора: интервью с ветеранами, биографии героев войны, тружеников тыла);

– краеведческая (события Великой Отечественной войны на территории Псковской области).

По предварительным данным, конференция в 2021 году пройдёт в онлайн-режиме.

Для участия в мероприятии необходимо прислать заявку на почту conferencia.wow@mail.ru или pgmc-pskov@mail.ru в срок до 26 апреля, а саму работу – до 30 апреля. Перед отправкой необходимо ознакомиться с Положением конференции. По итогам мероприятия будет издан сборник с работами участников.

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