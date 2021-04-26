Посвященный Великой Победе концерт пройдёт в Пскове 6 мая

15:47, 26 апреля 2021, ПАИ

Ведущий коллектив Псковской филармонии, ансамбль русской музыки «Псков» в дни празднования Великой Победы представит большую праздничную программу «Кто сказал, что нужно бросить песню на войне». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Отмечается, что программа раскроет «всю палитру песен о войне». «Песен, ставших грозным оружием, не позволившим сломить народный дух, песен о мужестве, отваге, боевой дружбе, событиях на фронте и в тылу, песен о победе, о мае и весне, о любви и новой мирной жизни», – отметили в пресс-службе.

В концерте прозвучат песни «В лесу прифронтовом», «Журавли», «А зори здесь тихие». «Своё место займут «Попурри» и «Фантазия» на темы военных песен Константина Шаханова, сочинения для солирующих инструментов Евгения Тростянского и Ольги Алексеевой, любимые мелодии «Гляжу в озера синие» и «Русские березы». И конечно, песенную программу о победе не представить без «Майского вальса» и музыкального символа, гимна победы – легендарной песни Давида Тухманова «День Победы», – добавили в пресс-службе.

В концерте выступят заслуженные артисты России Александр Либ и Наталья Александрова, солистка Елена Федина, солисты-инструменталисты Сергей Поторочин, Денис Горин, Елена Ленина. Украшением программы станет участие в концерте заслуженного коллектива народного творчества России – Театра танца «Русские узоры». Художественный руководитель и главный балетмейстер – почётный работник образования, обладатель звания «Душа земли Псковской» Ирина Казимир.

«Программу концерта дополнят стихи о войне и победе, напоминающие, что никто не забыт и ничто не забыто, а в сердцах новых поколений живет память о Великой Победе», – подчеркнули в ТКД.

Концерт начнётся в 19:00. Заказать и забронировать билеты можно на сайте филармонии.