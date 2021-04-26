Псковичи могут принять участие в конкурсе «Литературная карта России в комиксах»

16:31, 26 апреля 2021, ПАИ

Областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина (Сиреневый бульвар,3) стала куратором конкурса в рамках Всероссийского челлендж-проекта «Литературная карта России в комиксах», организованного Центром рисованных историй РГБМ (Москва) при поддержке Министерства культуры РФ и Российской библиотечной ассоциации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В конкурсе могут принять участие псковичи от 10 до 35 лет в следующих номинациях: «Прогулки, чтенье, сон глубокий...» (Реальные и вымышленные истории об эпизодах из жизни известных литераторов, произошедших с ними в Псковском регионе); «Достойны ль мы своих наследий» (Адаптации (фрагменты) литературно-художественных произведений отечественной литературы авторов, чья жизнь и творчество связаны с Псковским краем); «Типично псковские дали» (Рассказы о местах, связанных с известными в Псковском регионе литературными именами); «Преданья старины глубокой» (Местные истории, легшие в основу литературно-художественных произведений).

Прием работ идет с 10 апреля до 30 сентября включительно. Имена победителей станут известны в октябре в рамках мероприятий «Неделя литературных комиксов» в библиотеке. Избранные работы будут участвовать в общероссийском смотре и финальной выставке в Москве в конце 2021 года. По итогам конкурса будет опубликован сборник лучших работ и представлена интерактивная литературная карта России. Расширенная экспозиция «Литературная карта России в комиксах» откроется в 2022 году, она отправится в путешествие по стране и за рубеж.

Работы принимаются на электронную почту: kaverinka.osk@mail.ru с пометкой «Конкурс комиксов». Новости, дополнительная информация и положение о конкурсе в группе «ВКонтакте».