Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Псковичи могут принять участие в конкурсе «Литературная карта России в комиксах»

Областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина (Сиреневый бульвар,3) стала куратором конкурса в рамках Всероссийского челлендж-проекта «Литературная карта России в комиксах», организованного Центром рисованных историй РГБМ (Москва) при поддержке Министерства культуры РФ и Российской библиотечной ассоциации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В конкурсе могут принять участие псковичи от 10 до 35 лет в следующих номинациях: «Прогулки, чтенье, сон глубокий...» (Реальные и вымышленные истории об эпизодах из жизни известных литераторов, произошедших с ними в Псковском регионе); «Достойны ль мы своих наследий» (Адаптации (фрагменты) литературно-художественных произведений отечественной литературы авторов, чья жизнь и творчество связаны с Псковским краем); «Типично псковские дали» (Рассказы о местах, связанных с известными в Псковском регионе литературными именами); «Преданья старины глубокой» (Местные истории, легшие в основу литературно-художественных произведений).

Прием работ идет с 10 апреля до 30 сентября включительно. Имена победителей станут известны в октябре в рамках мероприятий «Неделя литературных комиксов» в библиотеке. Избранные работы будут участвовать в общероссийском смотре и финальной выставке в Москве в конце 2021 года. По итогам конкурса будет опубликован сборник лучших работ и представлена интерактивная литературная карта России. Расширенная экспозиция «Литературная карта России в комиксах» откроется в 2022 году, она отправится в путешествие по стране и за рубеж.

Работы принимаются на электронную почту: kaverinka.osk@mail.ru с пометкой «Конкурс комиксов». Новости, дополнительная информация и положение о конкурсе в группе «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Есть ли у вас сезонная аллергия?
Проголосовать >>>

26 апреля 2021

Посвященный Великой Победе концерт пройдёт в Пскове 6 мая
26 апреля 2021

35-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС отметили в Пскове
26 апреля 2021

Куда сходить на майские: режим работы музейных объектов в Пскове
25 апреля 2021

На территории Снетогорского монастыря псковские археологи открыли новый участок дороги XIX века

25 апреля 2021

Сегодня в Новоржевском Доме культуры прошел праздник народной музыки
25 апреля 2021

Транспортные полицейские провели в Печорах викторину для «трудных» подростков

25 апреля 2021

Большой сольный концерт в великолукском ДК дали музыканты V.V and Band

23 апреля 2021

О музыке и о себе - брифинг с Николаем Хондзинским и Арсением Муном

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...