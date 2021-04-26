Петербуржцы подрались за место в читальном зале библиотеки

16:32, 26 апреля 2021, ПАИ

В библиотеке в Центральном районе сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, который нанес побои мужчине, сообщили в пресс-службе управления вневедомственной охраны региона.

Известно, что подозреваемый сел на свободное место, а соседнее занял своей сумкой. Вскоре к нему подошёл другой посетитель библиотеки, который попросил убрать сумку, чтобы он мог сесть. Однако второй посетитель получил отказ, что привело к конфликту. Отказавшийся убрать свою сумку мужчина избил посетителя. Работники библиотеки нажали на кнопку тревожной сигнализации. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали правонарушителя.

Пострадавший обратился в травмпункт. Задержанный был передан полиции для выяснения обстоятельств.