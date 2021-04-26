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Общество

Юрий Шестаков: Псковичи стали ответственнее относиться к вождению

Псковичи стали более ответственно относиться к вождению автомобиля. Об этом рассказал заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков в эфире проекта ПАИ-live 26 апреля.

«Тенденция по увеличению штрафов в какой-то степени улучшает ситуацию, но штрафы касаются только нарушителей ПДД и применяются только для этой категории водителей», – отметил спикер, подчеркнув, что водитель всегда должен соблюдать ПДД.

Согласно статистике, замечен рост случаев выявления нарушений из-за развития системы фото- и видеофиксации административных правонарушений. Кроме того, Шестаков отметил, что стало меньше грубых правонарушений. Помимо этого, проводятся массовые проверки транспортных средств.

«Проверки проходят гласно, мы всегда предупреждаем об этом водителей. Ведётся выявление пьяных водителей, без водительских удостоверений, перевозка детей без удерживающих устройств», – уточнил Юрий Шестаков.

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