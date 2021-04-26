ПсковГУ бесплатно научит безработных разрабатывать сайты

17:30, 26 апреля 2021, ПАИ

ПсковГУ объявляет о наборе ищущих работу граждан на бесплатное обучение по программе «Разработка веб-сайтов». Программа будет полезна тем, кто хочет освоить разработку веб-приложений, веб-сайтов, блогов, интернет-сообществ, используя при этом современные средства программирования и платформы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

После обучения слушатели смогут самостоятельно разрабатывать веб-интерфейс, выполнять подготовку данных для разработки веб-приложения, а также создавать динамические веб-сайты (веб-приложения, интернет-сообщества).

Выпускник программы освоит механизмы #frontend- и #backend-разработки.

Срок обучения: 1 месяц. Начало обучения будет проводиться по мере набора групп.

Подать заявку на обучение можно по ссылке.

Стать участниками бесплатного обучения могут следующие категории слушателей:

Гражданин, ищущий работу и обратившийся в органы службы занятости;

Гражданин в возрасте 50 лет и старше;

Гражданин предпенсионного возраста;

Женщина в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет;

Женщина с детьми дошкольного возраста и в поисках работы.

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» ПсковГУ проведёт бесплатное обучение для граждан, ищущих работу или планирующих сменить род своей деятельности. Обучение будет проводиться по программам «Разработка веб-сайтов», «Цифровая экономика и интернет-предпринимательство: шаги к успеху» и «Основы SMM», а также «Документационное обеспечение деятельности организации (делопроизводитель, секретарь общего профиля)» на образовательной платформе Томского государственного университета.

Тем гражданам, которые находятся в поисках работы или обратились в органы службы занятости, предлагается выбрать курсы повышения квалификации ПсковГУ для бесплатного обучения. Начало обучения будет проводиться по мере набора групп.

Проект реализуется в рамках гранта правительства Российской Федерации, полученного Томским государственным университетом. На основании трёхстороннего соглашения, подписанного между университетами и комитетом по труду и занятости Псковской области, федеральным оператором проекта выступает ТомГУ, а региональным – ПсковГУ.