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Общество

Итоги марафона «Псковжилстрой 2021» подвели в медиацентре ПАИ

Фото Андрея Степанова.

В медиацентре ПАИ прошла пресс-конференция, посвященная итогам марафона «Псковжилстрой 2021», который прошел в эти выходные в Пскове. В ней приняли участие организаторы соревнований Александр Кузьмин, Артур Екабсон и Владислав Абрамов, руководитель компании «Псковжилстрой» - главного партнёра марафона. 

 

Главные итоги забега: 

Приняли участие около 500 человек из 17 российских регионов и 5 стран. 

Дистанцию в 10 км пробежал секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Вице-губернатор Псковской области Василий Осипов преодолел полумарафон. 

16 трехлеток стали активными участниками псковского детского марафона.

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