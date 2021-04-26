Итоги марафона «Псковжилстрой 2021» подвели в медиацентре ПАИ

17:48, 26 апреля 2021, ПАИ

В медиацентре ПАИ прошла пресс-конференция, посвященная итогам марафона «Псковжилстрой 2021», который прошел в эти выходные в Пскове. В ней приняли участие организаторы соревнований Александр Кузьмин, Артур Екабсон и Владислав Абрамов, руководитель компании «Псковжилстрой» - главного партнёра марафона.

Главные итоги забега:

Приняли участие около 500 человек из 17 российских регионов и 5 стран.

Дистанцию в 10 км пробежал секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Вице-губернатор Псковской области Василий Осипов преодолел полумарафон.

16 трехлеток стали активными участниками псковского детского марафона.