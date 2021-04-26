Федеральная акция «Помним вместе» пройдёт в Пскове в преддверии 9 мая

17:54, 26 апреля 2021, ПАИ

В преддверии 9 мая в Пскове пройдёт федеральная акция «Помним вместе». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Акция стартовала 24 апреля и охватит более 3 000 ветеранов по всей стране.

После 9 мая совместно с проектом «Лифт в будущее» акцию «Помним вместе» поддержат школьники, для которых пройдут уроки памяти.

Отметим, акция «Помним вместе» – первая федеральная акция, организованная совместно компаниями Группы АФК «Система» в преддверии Дня Победы. БФ «Система» с 2015 года поддерживает Московский городской совет ветеранов, организует санаторно-курортное лечение и культурно-досуговые мероприятия для участников ВОВ, восстанавливает памятники и места боевой славы.