Финальный этап спартакиады «Твой выбор» прошёл в Пскове

18:43, 26 апреля 2021, ПАИ

Сегодня в Пскове прошел финальный этап спартакиады «Твой выбор», сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области. Турнир проходил на базе средней общеобразовательной школы №47. Четыре команды подростков сразились в игре по мини-футболу.



Призовое место у команды Пыталовского района. Третье почетное место заняли школьники Дедовичевского района. Серебро у ребят из Новосокольников. Победители – команда Пустошкинского района.

В торжественной церемонии награждения победителей и призеров спартакиады приняли участие заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Псковской области, полковник полиции Леонид Бураковский, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталья Соколова и заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Дмитрий Иванов.

Всех участников спортивного праздника ждали кубки, медали, дипломы, сладкие призы и памятные подарки.

Напомним, что мероприятие организовано Управлением МВД России по Псковской области при поддержке Администрации области и города, спорткомитетов региона.