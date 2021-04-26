Вспоминать страшно. Забыть нельзя – ПАИ-live с Михаилом Кошурниковым к 35-й годовщине аварии на ЧАЭС

20:01, 26 апреля 2021, ПАИ

Сегодня, 26 апреля, отмечается День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Эта памятная дата появилась в официальном календаре российских памятных дат спустя семь лет после аварии на Чернобыльской АЭС, печально известной на весь мир.

Она была установлена постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 22 апреля 1993 года, но сначала называлась «День катастрофы на Чернобыльской АЭС – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах».

Самая известная техногенная авария современности случилась 26 апреля 1986 года, когда произошёл взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. В результате был полностью разрушен реактор, в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ. Образовавшееся облако разнесло радионуклиды по большей части территории Европы и Советского Союза. В Российской Федерации было загрязнено более 59 тысяч квадратных километров территории. Почти 8,4 миллиона человек в России, Украине и Белоруссии подверглись воздействию радиации.

Председатель Псковской областной общественной организации Союз «Чернобыль» России Михаил Кошурников в эфире ПАИ-live рассказал о тех трагических событиях, а также о судьбе ликвидаторов аварии, живущих в Псковской области.