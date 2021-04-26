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Общество

Великолукских школьников «Луки Парк» приглашает принять участие в конкурсе рисунков «Победе — 76!»

Правила конкурса рисунков. Фото Луки Парк

В преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, «Луки Парк» проводит городскую выставку рисунков. Об этом городской парк культуры и  отдыха сообщил в социальной сети Вконтакте.

Рисунки, посвященные Дню Победы, будут размещены в выставочном формате на территории парка.

Все школы города могут принять участие в выставке «Победе – 76!».

Работы принимаются ежедневно с 12:00 до 16:00 до 5 мая включительно, централизованно от каждой школы. По адресу: Краснофлотская набережная, д1 (Диношоп).

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