Ко Дню защиты детей Псковский детский фонд проводит благотворительную акцию
Благотворительную акцию «День защиты детей» объявил Псковский детский фонд. Об этом он рассказал в своём Instagram-аккаунте.
Организация собирает средства, чтобы устроить праздник для воспитанников детских интернатных учреждений Псковской области. Девочек и мальчиков ждёт спортивно-развлекательная программа, праздничный обед и, конечно же, подарки. Дети очень соскучились по таким мероприятиям!
Ещё на собранные благотворительные пожертвования фонд реализует несколько проектов в пользу воспитанников интернатных учреждений: планируется заменить мебель, приобрести новую бытовую технику, а также закупить оборудование для учебных занятий.
Вы можете присоединиться к акции следующими способами:
- пожертвовать средства через сайт детского фонда,
- или по реквизитам:
«Благотворительное пожертвование ко Дню защиты детей. НДС- нет» .
Реквизиты:
Р/с 40703810600000000141
Филиал «ЭКСИ-Банк» (АО) Псковский, г. Псков
БИК 045805722
ИНН 6027006057
- передать сладости или игрушки для детей, которые сотрудники фонда положат в подарки.
«Вместе у нас получится сделать большое доброе дело и подарить детям незабываемые впечатления!» - уверены в Псковском детском фонде.
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