Ко Дню защиты детей Псковский детский фонд проводит благотворительную акцию

21:13, 26 апреля 2021, ПАИ

Благотворительную акцию «День защиты детей» объявил Псковский детский фонд. Об этом он рассказал в своём Instagram-аккаунте.

Организация собирает средства, чтобы устроить праздник для воспитанников детских интернатных учреждений Псковской области. Девочек и мальчиков ждёт спортивно-развлекательная программа, праздничный обед и, конечно же, подарки. Дети очень соскучились по таким мероприятиям!



Ещё на собранные благотворительные пожертвования фонд реализует несколько проектов в пользу воспитанников интернатных учреждений: планируется заменить мебель, приобрести новую бытовую технику, а также закупить оборудование для учебных занятий.



Вы можете присоединиться к акции следующими способами:



- пожертвовать средства через сайт детского фонда,



- или по реквизитам:



«Благотворительное пожертвование ко Дню защиты детей. НДС- нет» .

Реквизиты:

Р/с 40703810600000000141

Филиал «ЭКСИ-Банк» (АО) Псковский, г. Псков

БИК 045805722

ИНН 6027006057



- передать сладости или игрушки для детей, которые сотрудники фонда положат в подарки.



«Вместе у нас получится сделать большое доброе дело и подарить детям незабываемые впечатления!» - уверены в Псковском детском фонде.