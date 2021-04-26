Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Татьяна Голикова рассказала об оплате майских выходных работодателями

Вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что работодатели будут обязаны платить зарплату своим сотрудникам в нерабочие дни с 4 по 7 мая включительно, даже если тех не будет на рабочих местах, сообщил РБК.  Но работодатели смогут установить число и состав работников, которые останутся для поддержания функционирования предприятия.

«Наличие в мае 2021 года нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам. В этих целях работникам, чья работа оплачивается сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, которое определяется локальным нормативным актом работодателя- сказала вице-премьер.

По правилам ст. 153 Трудового кодекса, работа в выходной или нерабочий день оплачивается в двойном размере. Но тем россиянам, которые будут работать в продленные майские выходные после объявления 4–7 мая нерабочими, не положено такое повышение, разъяснил Минтруд. Оплату в повышенном размере работодатель может установить самостоятельно. А вот за работу с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 года платить будут в двойном размере, как и положено.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Есть ли у вас сезонная аллергия?
Проголосовать >>>

26 апреля 2021

Вышел в свет восьмой номер краеведческого альманаха «Великолукский Вестник»
26 апреля 2021

Останки ещё шести солдат обнаружил псковский поисковый отряд
26 апреля 2021

Ко Дню защиты детей Псковский детский фонд проводит благотворительную акцию
26 апреля 2021

Вспоминать страшно. Забыть нельзя – ПАИ-live с Михаилом Кошурниковым к 35-й годовщине аварии на ЧАЭС
26 апреля 2021

В Гдове начались работы по благоустройству городской площади
26 апреля 2021

Более 70 автомобилей поступило в ГИБДД Псковской области
26 апреля 2021

Юрий Шестаков: Псковичи стали ответственнее относиться к вождению
26 апреля 2021

Лестницу у церкви Богоявления с Запсковья пришлось переделывать

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...