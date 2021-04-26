Татьяна Голикова рассказала об оплате майских выходных работодателями

22:36, 26 апреля 2021, ПАИ

Вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что работодатели будут обязаны платить зарплату своим сотрудникам в нерабочие дни с 4 по 7 мая включительно, даже если тех не будет на рабочих местах, сообщил РБК. Но работодатели смогут установить число и состав работников, которые останутся для поддержания функционирования предприятия.

«Наличие в мае 2021 года нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам. В этих целях работникам, чья работа оплачивается сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, которое определяется локальным нормативным актом работодателя- сказала вице-премьер.

По правилам ст. 153 Трудового кодекса, работа в выходной или нерабочий день оплачивается в двойном размере. Но тем россиянам, которые будут работать в продленные майские выходные после объявления 4–7 мая нерабочими, не положено такое повышение, разъяснил Минтруд. Оплату в повышенном размере работодатель может установить самостоятельно. А вот за работу с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 года платить будут в двойном размере, как и положено.



