Вышел в свет восьмой номер краеведческого альманаха «Великолукский Вестник»

23:38, 26 апреля 2021, ПАИ

В среде великолукских краеведов отметили новое культурное событие – выход в свет очередного, восьмого, номера краеведческого альманаха «Великолукский Вестник». Об этом написала районная газета «Великолукская правда. Новости». В центральной городской библиотеке имени М.И.Семевского его экземпляр получили все те, чьи исследовательские работы были представлены на его страницах, а также библиотеки образовательных учреждений Великих Лук.

По традиции краеведов приветствовали два сопредседателя городского краеведческого общества – Дмитрий Белюков и Галина Ковалева, а послание собранию великолукских исследователей в связи с выходом альманаха, посвященного в том числе и 100-летию Великолукского драматического театра и газеты «Великолукская правда» (материалы об этом были представлены на конференции 2019 года «Моя история – моя культура»), написанное еще одним сопредседателем Галиной Трофимовой, зачитала ее сестра – Татьяна Трофимова.



В нем было отмечено, что в последних номерах заметно расширилась география участников и тем, над которыми работают в последнее время авторы, а также были высказаны слова благодарности городской администрации, всегда поддерживающей выход в свет краеведческих альманахов.



В то же время, заметила кандидат философских наук, профессор Трофимова, «время летит стремительно, и не за горами 860-летие летописного упоминания Великих Лук, к которому нужно издать добротную книгу о городе». Таким образом, для краеведов был намечен новый фронт работ.



Присутствовавший на презентации заместитель главы города Николай Андросович передал сестре Галины Трофимовой почетную грамоту, подписанную Николаем Козловским в связи с юбилеем сопредседателя городского общества краеведов, и пожелал ей успехов в дальнейшей исследовательской деятельности.