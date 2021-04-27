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Фонд Оксаны Фёдоровой наградил победителей Всероссийского конкурса детского творчества «Мои герои большой войны»

Конкурс в этом году приобрёл статус международного. Фото Instagram

На всероссийский творческий конкурс «Мои герои большой войны», который проводит фонд Оксаны Федоровой, в этом году поступило рекордное количество заявок — 19 175. Как отмечают организаторы, это больше, чем за все предыдущие три года, вместе взятые. Больше половины заявок поданы в номинации «Рисунок» — 10 363. В номинации «Оригинальный жанр» — 2 495, «Поэзия» — 2 314, «Видеоролик» — 1 783, «Вокал» — 1 758, «Танец» — 462. Все члены жюри отметили высокий уровень работ — дети подошли к конкурсу с душой и фантазией.

Впервые за все время проведения конкурса в нем приняли участие абсолютно все регионы России, многие дети прислали работы на своем родном языке (с переводом на русский). Очень много работ из Республики Дагестан, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чечни, Северной Осетии-Алании, Якутии, Калмыкии, Ингушетии, Татарстана, Карелии, Крыма, Марий Эл, Чувашии, Мордовии, Алтая, Хакасии. В 2021 году конкурс приобрел международный формат — в оргкомитет поступили творческие работы из Казахстана, Белоруссии, ЛНР и ДНР, Италии (Рим), Израиля (Хайфа), Нидерландов (Апельдорн) и Приднестровья (Тирасполь)

Оксана Фёдорова написала в своём Instagram:

«25 апреля в главном космическом музее страны, Музее космонавтики, свои награды получили 42 ребенка из 16 регионов, дети прочли стихи собственного сочинения, пели песни, танцевали. Это был особенный день - сердце сжималось от трогательности, чистоты и искренности детских работ, и радовалось, что дети изучают свои корни, помнят и чтут имена тех, кто защитил нашу страну и весь мир от фашизма.

Хочется отметить каждого, сказать спасибо педагогам, родителям, всем, кто помог детям подготовиться, отправлял заявки и сопровождал на Церемонии - вместе мы создаем фундамент для развития нового, творческого поколения наследников Великой Победы!»

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