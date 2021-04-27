Мокрый снег с дождем нароет Псковскую область 27 апреля

07:01, 27 апреля 2021, ПАИ

27 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В этот день в регионе будет дуть ветер западных направлений со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура по области ночью составит от -2 до +3 градусов, днем — от +5 до +10.

Атмосферное давление низкое.